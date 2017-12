Coup de couteau mortel à Bora Bora

Dans la journée de ce dimanche une bagarre a mal tourné dans un quartier de Faanui à Bora Bora.



Un jeune a tué d’un coup de couteau en plein cœur un autre jeune. Selon les premiers témoignages, les deux hommes auraient bu toute la soirée de la veille et la bagarre a éclaté vers 13 heures.



L’auteur du coup de couteau est actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Bora Bora. Le parquet de Papeete a été saisi et une enquête est en cours. La victime était âgée de 28 ans.



Il y avait une grande émotion sur l’île ce dimanche et un rassemblement organisé par l’église adventiste devait se dérouler en fin d’après-midi, suivi d’une messe œcuménique sous un grand chapiteau à Vaitape.



Bertrand Parent