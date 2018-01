Coup d'envoi de la première période de soldes

Près de 400 commercers de Tahiti et dzes îles vont participer à cette première édition des soldes 2018. Des remises jusqu'à - 70 % sont prévues.



Cette première période de soldes pour cette année débutera ce mercredi 24 janvier à minuit. Elle se terminera le 11 février prohcain à la même heure.



Une nuit des soldes est organisée le vendredi 26 janvier jusqu'à 20 heures. Plus de 134 enseignes, la plupart situées dans le centre-ville de Papeete, vont ouvrir leurs portes.



Opération " pièces magiques "



Sollicité par les organisateurs de la Saga, la CCISM a lancé un appel aux commerçants afin qu’ils participent à l’opération « Pièces Magiques » qui consiste à mettre à disposition de leurs clients une petite urne. La collecte des pièces permettra à plus de 700 enfants issus de familles défavorisées de pouvoir s’épanouir pendant les grandes vacances scolaires prochaines.



La deuxième période de soldes de l'année aura lieu du mercredi 26 septembre à minuit au dimanche 14 octobre à minuit.