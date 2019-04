Corruption de mineures : DJ Fred aurait fait une trentaine de nouvelles victimes

J-B. C.

La semaine dernière, DJ Fred, animateur connu dans le milieu des boites de nuit de Papeete, avait été mis en examen pour corruption de mineure et enregistrement d’images pédopornographiques comme l’avaient révélé nos confrères de Tahiti Infos.À l’origine de cette nouvelle enquête : la plainte d’une mère de famille dont la fille, jeune adolescente, avait été approchée sur les réseaux sociaux.DJ Fred aurait réalisé un montage photos érotique, en utilisant le visage de la jeune fille pour, ensuite, menacer d’envoyer les clichés à ses proches si elle ne lui faisait pas parvenir des photos de nu. Et selon l’accusation, une trentaine d’autres jeunes victimes auraient subi les mêmes agissements.Or, DJ Fred se trouvait déjà sous contrôle judiciaire. Il est en effet suspecté de faits similaires dans un premier dossier qui concerne plus de 80 victimes présumées. L’instruction est aujourd’hui quasi close et l’intéressé devrait donc être prochainement jugé pour cette affaire.Placé au cours de l’enquête en détention provisoire, le trentenaire avait été remis en liberté il y a cinq mois à peine. Et il passait, depuis, ses journées chez lui."Pendant mon contrôle judiciaire, je n’ai pas eu d’aide. J’ai été livré à moi-même. Et je suis reparti dans mes conneries. La seule façon pour moi d’arrêter, c’est de me mettre en détention. C’est pour ça que je coopère à 200%, je n’ai pas besoin de nier les faits", a-t-il dit, ce lundi matin, au JLD.Pour éviter toute réitération des faits et compte tenu de leur gravité, le magistrat a décidé de le renvoyer derrière les barreaux.