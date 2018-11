Coqueluche, oreillons, pneumocoque : les vaccins deviennent obligatoires en Polynésie

La Polynésie française dispose actuellement de recommandations vaccinales, pour la population, de la naissance à l’âge de 16 ans. La politique de vaccination est définie par la délibération de l’Assemblée de Polynésie du 23 mai 1995 modifiée portant réglementation "des vaccinations contre certaines maladies transmissibles de l’enfant". Les modalités d’application ont fait l’objet de plusieurs arrêtés en Conseil des ministres dont la dernière mise à jour date de 2014.Nous en parlions en début d'année, deux vaccins aujourd'hui recommandés vont devenir obligatoires. Les oreillons et la Coqueluche. Mais les enfants les reçoivent déjà car ils sont combinés à d’autres en une seule et même injection : InfanrixHexa®, InfanrixQuinta® et Hexion® pour la vaccination contre la coqueluche, ROR® ou MMR VaxPro® pour la vaccination contre les oreillons. "On souhaite rendre deux vaccins obligatoires en plus pour des raisons de simplification des pratiques parce que ces vaccins sont administrés de façon combinée. Il y a notamment le vaccin contre les oreillons qui est inclus dans le ROR qui protège contre 3 maladies : rougeole, rubéole et oreillons. De façon paradoxale, rougeole et rubéole sont obligatoires alors qu'oreillons est recommandée. Donc pour simplifier les choses, on va le passer de façon obligatoire. Et on fera la même chose pour la coqueluche", expliquait à l'époque Jean-Marc Segalin médecin responsable du bureau des programmes de pathologies infectieuses à la direction de la Santé.