Contrôles routiers renforcés à la Saint-Sylvestre, pas de morts sur les routes

Rédaction web avec Matahi Tutavae et Jeanne Tinorua-Tehuritaua

Un dispositif important a été mis en place dès la fin de l’après-midi lundi. Sur le Front de mer, une dizaine de policiers de la DSP filtraient les voitures. Et même si les festivités n’avaient pas à proprement commencé, certains conducteurs étaient déjà contrôlés positifs."Là, nous un taux à 0,91, avec bien évidemment une rétention du permis de conduire, indique le capitaine Dauphin, chef des unités territoriales de la DSP. C’est un contrôle routier d’alcoolémie à double sens, c’est-à-dire qu’il y aura une partie répressive et une partie préventive."En dehors de la zone urbaine de Papeete et Pirae, pas moins de 170 gendarmes ont été mobilisés toute la nuit. Eux aussi ont misé sur la prévention en ce début de réveillon."On fait beaucoup de prévention, même si malheureusement, sur les 7 voitures contrôlées en un quart d’heure, on a déjà 4 qui sont positives, confie le lieutenant-colonel Frédéric Brachet, commandant de la compagnie de gendarmerie des îles du Vent. Aux gens qui n’ont pas bu, on leur a distribué un éthylotest chimique, pour leur permettre de faire attention pendant la soirée. Tout le monde a le droit de faire la fête, mais on ne reprend pas la voiture en ayant bu, pour ne pas se mettre en danger ou mettre en danger ses passagers."Les chiens de la brigade cynophile étaient également de service pour dénicher d’éventuels stupéfiants. Les militaires ont remarqué une recrudescence de détention de paka et d’ice chez les usagers de la route.Mais la bonne nouvelle reste le fait qu’aucun mort n’était à déplorer sur les routes en ce premier jour de l’année.