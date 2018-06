Consommation, investissements, création d’emploi : la Polynésie va mieux

La santé économique de la Polynésie française continue de s’améliorer. C’est ce que révèle, en substance, le rapport de l’Institut d’émission d’outre-mer sur l’année 2017. Les différents pans de l’économie du fenua ont été passés au peigne fin. L’IEOM souligne l’évolution positive de l’indicateur du climat des affaires depuis plusieurs années.



Une évolution qui se poursuit en 2017. Les politiques de recrutement et d’investissement des entreprises se sont intensifiées. L’indice de l’emploi salarié est lui aussi en augmentation : +1.8 % à la fin de l’année 2017. Le rapport précise :



« Hormis le BTP (-0,6 %), l’ensemble des secteurs y contribue, et plus particulièrement l’industrie (+4,1 %) et l’hôtellerie-restauration (+3,4 %). »