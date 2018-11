Conseil de prévention de la délinquance : "Fumer du paka, ce n’est pas culturel", pour Edouard Fritch

A l'issue du Conseil, le Haut commissaire indique que pour lui, "le comité de prévention de la délinquance est un être vivant. C’est ça que nous souhaitions affirmer aujourd’hui. Parce-qu’en matière de prévention de la délinquance, pour que ce comité soit vivant, il faut l’inscrire dans un partenariat fort. Depuis sa création, en 2016, nous avons souhaité monter en puissance dans ce partenariat, parce-que seuls, nous ne pouvons rien faire. Institutionnellement, la protection des personnes et des biens appartient à l’Etat. Mais l’Etat et la Justice ne peuvent rien faire sans associer la collectivité territoriale, qui a des moyens financiers et des ministères compétents dans bien des domaines. Les tavanas sont également essentiels car sans eux nous n’avons pas la proximité suffisante pour agir préventivement sur les familles.

Nous avons eu un conseil long, très productif, très incitatif, parce-que nous souhaitons, outre marquer ce partenariat, mais aussi que les actions de ce plans soient les plus concrètes possibles. Ce qui nous importe c’est que la totalité des Polynésiens se sente concernée par ces sujets, et comprenne de quoi il s’agit. L’ice est un sujet qui nous préoccupe et il faut que les Polynésiens comprennent que les effets sont avant tout sanitaires. Faire passer la problématique sous le seul aspect économique et lucre, comme a pu être fait, n’est sans doute pas la meilleure manière d’inciter à arrêter la consommation de ce produit. La méthamphétamine est d’abord quelque chose qui tue. Nous avons l’obligation d’être très concrets dans les actions que nous menons. Je pourrais dire la même chose de la sécurité routière. Ce sont d’abord des comportements dangereux. Si les seules victimes étaient celles à l’origine des infractions, en quelque sorte, ça ne nous gênerait pas, parce-que dans la vie, on est responsable de ses propres choix. Mais ce qui nous gêne, sur les routes, c’est que les victimes ne sont pas évidemment les auteurs. Quand vous buvez au volant, ou que vous installez un bébé de 3 mois sur un scooter, vous faites prendre des risques à ceux qui n’ont pas la conscience ou du moins le comportement qui les a menés à être victimes des accidents. Et c’est cela qui nous gêne : la route est un espace de partage. Cet espace de partage, nous devons le respecter.

On s’aperçoit que nous avons un partenariat fort, mais constamment à renforcer. Notamment dans les établissements scolaires. On voit qu’il y a derrière tout cela, l’éducation des enfants. Il y a aussi une baisse dans la conscience du devoir parental. Ce n’est pas plus vrai ici qu’ailleurs. En valeur relative, la délinquance de nos territoires – sauf particularismes – la Polynésie française se situe bien en dessous de la moyenne nationale. Le sujet il est justement d’éviter, grâce à ce conseil, que les choses s’aggravent, et que cette culture Polynésienne qui est plutôt favorable à la solidarité, à l’éducation, à la proximité entre les parents et les enfants, ne s’abîme pas avec le temps (...) Les priorités étaient sans doute sensiblement les mêmes qu’aujourd’hui. Mais il faut être vigilant aux dérives des formes de délinquance que l’on connaît. Si on prend la sécurité routière, parce-qu’il y a une délinquance routière qu’il ne faut pas nier, quand on prend le volant et que l’on sait qu’on a 3g d’alcool dans le sang, on n’est pas un conducteur, on est un délinquant. Quand on prend les chiffres, on voit bien qu’il y a une dérive. Les priorités ne changent pas, les enjeux sont sensiblement les mêmes, mais en revanche nous devons adapter concrètement nos réactions face à ces phénomènes qui parfois, s’aggravent.

Les enjeux sont identiques, les évolutions sont différentes.

Il y a une mission interministérielle de lutte contre les addictions aux stupéfiants. Elle n’a pas vocation à intervenir dans les collectivités avec un niveau d’autonomie comme le nôtre , mais j’ai obtenu que sur un dossier que je présenterai, elle puisse apporter un financement complémentaire. Je souhaite présenter cela avec le président du Pays. Cela, pour moi, c’est très important. Que l’État participe financièrement si le Pays doit mener une campagne forte sur les méfaits sanitaires de l’ice : je suis favorable".



"Il faut que l’on travaille également sur le décrochage scolaire et sur l’absentéisme. Surtout lorsque les parents sont contraints à l’obligation scolaire. Il y a une obligation à aller à l’école avant 16 ans. Elle est couverte par un délit pénal en cas d’infraction. C’est le délit d’abandon moral, car le devoir des parents c’est le suivi de l’éducation des enfants.

De plus en plus de communes ont arrêté un CLSPD. Les tavanas sont dans la proximité. Il y a parfois des médiateurs. Notamment dans les quartiers les plus défavorisés. Nous souhaitons que les médiateurs aillent au plus près des familles et leurs expliquent l’importance d’aller à l’école. Quand vous êtes à 12 ans, dans un abribus ou sur un trottoir, alors que vous devrirez être à l’école, la puissance publique en général a manqué quelque chose. Mais il ne faut pas tout faire porter à la puissance publique. Il faut que l’on réexplique aux parents que lorsqu’on fait des enfants, on les éduque… Je ne peux pas être dans toutes les voitures de la Polynésie pour voir si le bébé de 3 ans, est dans les bras de sa maman ou sur le scooter. On ne peut pas être partout".