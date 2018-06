CSTP-FO : le divorce est consommé

Rédaction web avec Laure Philiber

Ce vendredi matin, le clan Urima/Temarii de la CSTP-FO devait tenir un congrès, à Excelsior dans le quartier de la Mission. Objectif de la réunion : élire leur nouveau secrétaire général. Mais suite à la plainte en référé déposé par Patrick Galenon contre Jean-Paul Urima, la justice a interdit la tenue de ce congrès.Ce dernier a aussi été interdit de se prévaloir secrétaire général par intérim de la CSTP FO. Le tribunal l’a astreint à 500 000 francs d’amende pour toute infraction constatée. L’avocate de ce dernier, Maitre Roy, est venue à Excelsior ce vendredi. Elle explique : " Je suis là pour dire qu’on va obéir aux jugements et que Monsieur Urima va annoncer aujourd’hui sa démission de ses fonctions de secrétaire général par intérim de la CTSP-FO."Mahinui Temarii et Jean-Paul Urima ont tout de même maintenu leur rassemblement, sous une autre bannière USATP-FO. Les soutiens de Urima et Temarii se sont rassemblés ce vendredi matin à la Mission.Dès l’arrivée de l’huissier, envoyé par la CSTP-FO, Jean-Paul Urima lui a tendu sa lettre de démission. Il n’a plus parlé de congrès de la CSTP-FO mais d’une assemblée générale constitutive pour faire le point sur le nouveau nom du syndicat qu’il souhaite monter avec Mahinui Temarii. Maitre Roy ajoute :" Nous ne faisons pas appel de la décision de justice. Nous allons trouver une autre voie parce que les syndicats ont trop souffert de cette guerre des personnes ou de ces guerres de chefs. On va choisir une voie calme pour sortir de là. Ce n’est plus juridique, c’est syndical… "Mahinui Temarii a confirmé sa volonté de quitter la CSTP-FO. La scission est officielle. Il veut que sa nouvelle formation prenne le nom de USATP-FO et consulte actuellement ses soutiens pour définir la suite des opérations.