Concurrence : la grande sœur de French Blue perquisitionnée

Rédaction web avec AFP

Air Caraïbes, dont French Blue est une filiale, se serait-elle adonnée à des pratiques concurrentielles ? L’autorité de la concurrence cherche à savoir.Comme le rapporte le site internet de BFM business, des perquisitions ont été menées chez Air Caraïbes et la Compagnie aérienne inter régionale express (Caire), qui gère Air Guyane Express et Air Antilles Express, jeudi dernier.Les soupçons de l’Autorité de la concurrence se portent sur les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport aérien de passagers inter-îles.Chez Air Caraïbes, on a précisé dans un communiqué que la procédure en cours n'affecte "aucunement le bon déroulement des vols opérés par Air Caraïbes aux Antilles tant sur le plan régional que de et vers la métropole".La compagnie dessert sur son réseau régional (au départ de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France), la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin Grand Case, Sainte-Lucie et La République Dominicaine.