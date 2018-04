Concerts et master classe de piano pour le premier festival de jazz

D'après communiqué

La chanteuse et diva américaine Avis Harrell et le pianiste vénézuélien Otmaro Ruiz sont les deux invités de ce premier festival de jazz. L’événement est organisé par la maison de la culture et le conservatoire artistique de Polynésie française. Il se tient du 16 au 20 avril prochains.Tout au long de la semaine, plusieurs rendez-vous sont proposés au public comme une master classe de piano jazz et un concert gratuit dans les jardins du conservatoire, à Tipaerui.Un autre concert, payant cette fois, aura lieu au grand théâtre de la maison de la culture. Les 20 musiciens du Big Band de Jazz de l'établissement, dirigés par Frédéric Rossoni, présenteront 22 titres du répertoire jazz et blues interprétés par Avis Harrell qui sera accompagnée du maître de cérémonie de la soirée, le crooner canadien Jean Croteau, et du chanteur Ricardo Cortez, avec les sublimes accompagnements et les solos d'Otmaro Ruiz.