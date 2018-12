TNTV - TFTN



TNTV prolonge les festivités de Noël avec le concert « Noël avec Disney ». De nombreux artistes du fenua chanteront, dans un décor qui rappelle la féérie de Noël, des musiques essentiellement tirées des succès de Walt Disney tels que Mulan, Pocahontas, la Belle et la Bête, Aladin, Hercules, Vaiana et bien sûr l’incontournable Reine des neiges… Mais ils interpréteront également d’autres chants qui mettent en avant l’esprit de Noël, basé sur l’amour, le partage et la paix !