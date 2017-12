Concert Blues Hôtel 2017

Les 24 et 25 novembre 2017, les mélomanes passionnés de blues se sont donnés rendez-vous au Méridien Tahiti, pour le Blues Hôtel 2017. L'événement est organisé pour la troisième année consécutive par le Collectif Tahiti Rock et Artnow.



Animé par Léo Marais, il a réuni sur la scène tahitienne, ancienne et nouvelle générations pour offrir aux amateurs de blues du pur bonheur. Se sont relayés sur les planches Rose-Mary & The Ride et Awek, Mimifé et Félix Vilchez.