Communes : vers une politique de sécurité des systèmes informatiques

Rédaction web avec Naea Bennett

Durant un séminaire informatique organisé par le SPCPF , les élus et agents communaux ont pu être sensibilisés sur les progrès du numérique mais aussi de ses risques et des responsabilités qu'il implique. Daniel Lamirand, expert en sécurité au ministère de l’intérieur a présenté les apports du numérique, les menaces, les principales sources d'infection, ainsi que les moyens de protection : "C'est le premier élu de la commune qui est responsable des données de sa commune. (...) Même si l'appui logistique, technique voire législatif peut être fait par le SPC".Et d'ajouter : "Le SPCF sera un atour majeur pour toutes les petites et moyennes communes, en particulier grâce à la mutualisation. Cela permettra aux communes d'avoir un budget allégé par rapport à ce que peut coûter l'embauche d'une personne, et de fixer une politique de sécurité commune, donc une simplification du travail pour l'ensemble des petites et moyennes communes".