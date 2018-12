Communauté des communes : les maires des Tuamotu rencontrent Edouard Fritch

(Communiqué de presse)

En novembre 2017, l’ensemble des 17 maires de l’archipel a pris, d’une part, une décision de principe favorable en faveur de la création d’une communauté de communes et, d’autre part, une décision de création d’un comité de pilotage chargé d’étudier le projet et d’éclairer les maires sur la faisabilité concrète de cette communauté.Le haut-commissariat a été saisi de ce sujet et s’est également exprimé en proposant une méthodologie et une démarche constructives pour définir le contour institutionnel de cette communauté de communes.Après avoir longuement écouté et échangé avec les maires, le président de la Polynésie française a proposé aux maires de continuer la concertation sous la forme d’une séance d’information sur la définition et le champ institutionnel d’une communauté de communes et sur la mise la mise en place concrète d’un comité de pilotage qui devra associer les maires, le haut-commissariat et le Pays.