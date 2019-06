Commission de surendettement des particuliers : +18% de dossiers déposés en 2018

Compte-rendu du conseil des ministres

Le dispositif de traitement du surendettement des particuliers a pour objectif de trouver des solutions afin de permettre aux particuliers en situation de surendettement de sortir des difficultés qu’ils rencontrent pour le paiement de leurs dettes.Sur l’année 2018, le secrétariat de la commission de surendettement a enregistré 305 dépôts de dossiers, soit une moyenne de 26 dossiers par mois et une augmentation de 18% du nombre de dossiers par rapport à l’année précédente.Cette évolution résulterait d’une meilleure connaissance du dispositif par les particuliers ; d’une présence accrue des agents sur le terrain ; d’un relais actif et permanent du CIDFF (Centre d’Informations des Droits de la Femme et de la Famille) ; et de la réouverture d’une antenne à Uturoa.Rappelons que plus d’un dossier sur deux concerne des personnes sans emploi, voire des familles ne disposant d’aucun revenu.