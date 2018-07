Comment suivre les 18e championnats du monde de Va’a - Vitesse ?

Retrouvez vos rendez-vous quotidiens sur les compétitions

en presse et radio :

En tant que Diffuseur Officiel des 18e Championnats du Monde de Va'a Vitesse, TNTV retransmettra en direct TV, Web et Live Facebook, les meilleurs moments de la compétition soit plus de 200 courses !En commentaire des courses vous retrouverez : Olivier Huc, Davidson Bennett, André Vohi et Oriano TefauRetrouvez le calendrier intégral de diffusion ici : http://bit.ly/2mq5IwB Dans le journal des championnats du monde par Alex de Va’a News de 6H30 à 7H30 et 12H sur Radio 1 et à 13h sur Tiare FM.