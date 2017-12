Comment suivre le parcours du père Noël?

Visite du village de Noël, jeux et vidéos : partez à la rencontre du père Noël en attendant le grand départ. Le site internet du commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD ou North American Aerospace Defense Command) permet de prendre place dans le traineau du père Noël et de le suivre tout au long de sa livraison.Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD ou North American Aerospace Defense Command) est une organisation militaire américano-canadienne responsable de l’alerte aérospatiale, du contrôle de l'espace aérien et de l’alerte maritime pour l’Amérique du Nord.L’application fonctionne sur ordinateur, tablette et téléphones mobiles.