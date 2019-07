Comment observer l'éclipse solaire depuis la Polynésie

En vidéo, l'interview de Roger Parodi membre de la société astronomique de Tahiti.



À 6h56 précisément, les habitants de l’île de Tahiti pourront observer les prémices de l’éclipse solaire dite totale dans notre ciel. Aux environs de 8 heures et en l’espace de quelques minutes, l’éclipse atteindra son maximum.

Dans le monde, pour beaucoup, l'éclipse sera totale et les habitants plongés dans l'ombre. Mais en Polynésie, seulement 60% du soleil sera dissimulé. "L'éclipse de demain sera une éclipse totale d'un point de vue astronomique, mais à Tahiti et dans de nombreux pays, ce ne sera vu que partiellement" explique Roger Parodi membre de la société astronomique de Tahiti.



Cette année, l’éclipse solaire sera visible dans le Pacifique depuis la Nouvelle-Zélande jusqu’en Argentine, mais pour pouvoir l’observer, le port de lunettes adaptées est nécessaire. L’utilisation de lunettes de soleil, de vues ou encore de casque de soudure est déconseillée. Les rayons UV peuvent causer des dommages irréversibles au niveau de la vue. "Une éclipse totale, on ne peut la voir en sécurité que lorsqu'elle est en totalité et pendant quelques minutes c'est-à-dire 3 ou 4 minutes, 5 minutes maximum. Avant ou après il ne faut surtout pas la regarder. À Tahiti quand on va la regarder, ou dans les archipels, il ne faudra pas regarder directement. Il faudra prendre des lunettes ou des filtres spéciaux adaptés pour l'astronomie."