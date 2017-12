Collision de Millas : cinq enfants tués, défaillance technique ou erreur humaine ?

Des témoignages recueillis évoquent "très majoritairement" des "barrières (du passage à niveau) fermées", a indiqué le procureur de la République de Marseille qui s'est saisi de l'enquête via son pôle spécialisé dans les accidents collectifs. Mais tous les témoins n'ont pas été entendus, a précisé Xavier Tarrabeux.



De son côté, l'employeur de la conductrice du car scolaire, Christian Faur, a affirmé que son employée avait "traversé en toute confiance et en toute sérénité le passage à niveau, barrières ouvertes et feu clignotant éteint".



L'émotion est immense à quelques jours des fêtes de Noël. "On est tous choqués, ils passaient tous les jours par là, ce sont des enfants qu'on côtoie tous les jours", a déclaré, très émue, Maria Baptiste, mère au foyer.



Tous les enfants, âgés de 11 à 17 ans, venaient du village de Saint-Féliu-d'Avall, à quelques kilomètres du lieu de la catastrophe. A la mairie, où les drapeaux étaient en berne, une cellule psychologique a été mise en place. Un office liturgique a été célébré dans l'église en mémoire des victimes.



Des dizaines de personnes ont par ailleurs fait la queue pour donner leur sang. Comme Delphine Ponthieux: "Ça me touche beaucoup, je le fais pour apporter mon soutien aux familles. On sait que cela aurait pu être les nôtres", a-t-elle souligné, en versant des larmes.



Le président Emmanuel Macron a exprimé "la solidarité de la Nation" avec les victimes de cette catastrophe, une des plus meurtrières impliquant le transport d'enfants depuis 1982. La carcasse de l'autocar a été coupée en deux par la violence du choc.



Et le bilan pourrait encore s'alourdir car le pronostic vital de 6 blessés, tous des collégiens, est encore engagé.