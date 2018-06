Codes Loto : un gagnant en Polynésie

Samedi 16 juin, un joueur du fenua a vu son code Loto® être tiré au sort parmi les 10 du tirage Loto®. Il remporte 2,5 millions Fcfp.

Dans toute la France, 10 personnes ont eu la chance d’être tirées au sort. Les 10 codes Loto® gagnants sont :

B 1731 7877

C 4431 2102

H 4980 8799

H 9695 6144

K 9363 6570

L 2490 4570

M 2771 4610

M 3149 5754

N 3237 1016

Q 4495 2046



La grille a été validée en Polynésie. La Pacifique des Jeux communiquera après le paiement du lot, le lieu de validation.

Le principe est simple : chaque combinaison Loto® (mise de base 275 Fcfp) jouée en France (et donc en Polynésie française) se voit attribuer un code Loto®. Parmi l'ensemble des codes attribués, 10 sont tirés au sort et permettent ainsi de remporter 2 500 000 Fcfp à chacun des tirages du lundi, du mercredi et du samedi.

Le gagnant ou la gagnante a 60 jours pour se présenter au Fare Loto afin de toucher son gain.