Clochette et la fée pirate 

Dans la Vallée des fées, Zarina, l'une des fées chargées de veiller sur la poussière de fée, crée une catastrophe en essayant de découvrir les véritables pouvoirs de la poussière. Elle décide de tout abandonner, d'emmener avec elle un peu du précieux trésor et de se lier avec la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes. Alors que Clochette et ses amis tentent de l'arrêter, elle leur lance différentes poussières de couleur qui échangent leurs talents (chaque couleur de poussière représentent un talent). Elles feront tout pour la ramener à la raison mais la situation s'annonce plus critique que prévu car les pirates envisagent d'utiliser la poussière de fée afin de faire voler le bateau pour sortir du Pays imaginaire et conquérir le monde !