Clem en plein dilemme amoureux

Avec Victoria Abril, Lucie Lucas, Laurent Gamelon, Agustin Galiana, Carolie Richert, Léa Lopez, Jean Dell, ...



Episode n°9 S'il suffisait qu'on s'aime ...

Caro et Clem reviennent du Canada. Alors que Caro veut prendre du recul sur sa vie amoureuse, Clem décide de se lancer dans un projet professionnel. Mais pour la mère et la fille, rien ne se passe comme prévu. Caro, délaissée par Xavier, va déclencher l’amour fou d’un proche inattendu, tandis que Clem va affronter Baptiste qui voit d’un très mauvais œil l’ambition de la jeune femme.



Episode n°10 Avec ou sans toi !

Caro en est sûre : elle aime Xavier. Seulement, ce dernier refuse de quitter ses enfants qui vivent maintenant au Canada. Elle fait face au plus cruel des dilemmes : retrouver celui qu’elle aime, mais abandonner sa tribu ou rester à Cheynouville avec les siens, mais loin de Xavier. Clem, elle, comprend que Baptiste cache une fêlure qui l’empêche de s’investir dans une vraie relation. En proie aux doutes, c’est le mariage d’un de leurs proches qui va leur apporter la solution.