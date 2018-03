Clean Up Fenua : les étudiants de l'Isepp agissent pour l'environnement

Rédaction web

Ce samedi place Tehoro à Mataiea, le public pourra rencontrer des professionnels, assister à des conférences, ateliers, visionner des documentaire mais aussi agir en participant à une "course aux déchets". Il sera également possible de faire un don grâce à des urnes.Un concert des plusieurs artistes polynésiens est prévu en fin de journée pour remercier les participants.Clean up fenua s’inspire des actions de l’organisation internationale Let’s Do It. Cette organisation née en Estonie a réussi à mobiliser plus de 50000 personnes pour nettoyer le pays en seulement 5 heures. Une action devrait se poursuivre mondialement, dans plus de 150 pays, sous la forme du World Clean Up Day, le 15 septembre prochain.