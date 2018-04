Cinq questions à... Tauhiti Nena

Pouvez-vous citer une qualité de vos opposants politiques ?



Ils ont de l'expérience.



Quel est votre principal défaut ?



J’ai tendance à être terre à terre, une logique scientifique. Je suis très cartésien.



Quelle est votre citation préférée ?



Altius, citius, fortius. La citation de Pierre de Coubertin au niveau des Jeux Olympiques. Plus haut plus loin plus fort…



Quelle est votre personnalité politique préférée ?



Barack Obama, Nelson Mandela, sont des personnes sincères qui ont foi en leur pays, qui ont foi en l’humanité également et donc je crois que ce sont des personnes de ce type qu’il faudrait dans notre pays.



Quelle chose emporteriez-vous sur une île déserte ?



Un patia (harpon) pour attraper du poisson.



Quel événement a le plus marqué votre vie ?



Certainement, la naissance de mes enfants. C’est aussi ce qui m’a poussé à m’engager au sein de la politique.