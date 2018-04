Cinq questions à... Marcel Tuihani

Une qualité de vos opposants politiques ?



"Il y a une qualité que je vois chez l'ensemble des personnes qui se lancent dans ces élections territoriales. C'est la détermination. C'est ce que je veux en tout cas retenir chez chacun d'entre eux."



Votre défaut ?



"Lorsque j'entends mes proches et notamment ceux qui travaillent avec moi, c'est que je travaille trop. Je ne passe pas de temps suffisant avec mes proches. Je crois que c'est le travail qui est mon plus grand défaut. Je travaille beaucoup."



Une citation préférée ?



"Alors ce n'est pas une citation d'une personne connue. C'est une phrase que mon père m'a dite un jour lorsque j'étais jeune. Il m'a dit qu'il fallait que j'ai les moyens de mes ambitions. J'ai pris du temps à bien comprendre le sens de cette phrase. Et cette phrase me guide tous les jours pour avancer et progresser également."



Quelle chose unique emporteriez vous sur une île déserte ?



"Si je pouvais emporter une chose, je prendrai toute ma maison avec toutes les personnes que j'aiment à l'intérieur de ma maison. Mais s'il fallait que je parte avec une personne, je partirai naturellement avec ma femme."



Quel événement a le plus marqué votre vie ?



"J'ai eu plusieurs événements dans ma vie et beaucoup d'événements heureux. Mais l'événement qui m'accompagne tous les jours, c'est le décès de mon frère, il y a plus de 11 ans. Ça a été difficile mais je garde cet événement de manière positive dans mon esprit parce que je veut me souvenir que des bons moments que j'ai passés avec lui."