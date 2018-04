Cinq questions à... Geffry Salmon

Une qualité de vos opposants politiques ?



"Je ne les connais pas suffisamment pour leur reconnaître une qualité. Mais en revanche, je leur reconnais beaucoup de talents."



Une citation préférée ?



"Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends."



Une personnalité politique préférée ?



"Polynésienne ? Ce serait Monsieur Flosse. 50 ans de vie politique, c'est quelque chose de remarquable. Je suis assez admiratif de son parcours et des difficultés qu'il a pu rencontrer, et puis surtout la ténacité avec laquelle il renaît à chaque fois que les choses sont possibles. Et sur le plan planétaire, je dirais Nelson Mandela pour son parcours de vie aussi qui est très remarquable."



Quelle chose unique emporteriez-vous sur une île déserte ?



"La compilation des succès musicaux de Esther Tefana. Les oeuvres de Victor Hugo. Et celles de Chopin."



Quel événement a le plus marqué votre vie ?



"Mais chaque année tu as une surprise. Tu tombes amoureux, tu te fais mal, enfin je veux dire c'est... Il y a des tas de choses qui peuvent arriver. Chaque chose est importante. Ça dépend du moment où les choses se passent. Alors, réduire ça à une seule. Qu'est-ce que je pourrai dire... Oui ma désignation."