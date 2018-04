Cinq questions à… Edouard Fritch

Pouvez-vous citer une qualité de vos opposants politiques ?



Ils en ont trop de qualités. Tout le monde a des qualités et tout le monde a des défauts mais je crois que la plus qualité que je peux trouver chez mes adversaires, c’est l’adversité. Ils se battent. Ils se battent pour arriver, ils se battent pour gagner et c’est normal.



Quel votre principal défaut ?



Mon défaut c’est la passion peut-être. C’est de vouloir à chaque fois aller jusqu’au bout.



Quelle est votre citation préférée ?



J’en ai beaucoup. Mais ce qui me revient le plus souvent, c’est plus qu’une citation, c’est : « Aide-toi, et le ciel t’aidera ». En d’autres termes, n’attends pas ! N’attends pas que ça tombe du ciel, il faut se battre pour arriver et puis on te donnera par la suite…



Quelle chose emporteriez-vous sur une île déserte ?



En fait, on sera quelques-uns. Effectivement, j’irai avec ma femme et mes enfants.



Quel événement a le plus marqué votre vie ?



Dans la vie politique, ce qui m’a marqué c’est ma séparation avec ma famille politique. Ça m’a beaucoup fait mal au cœur parce que quand tu commences à construire quelque chose au bout de 30 ans, c’est difficile de faire une croix dessus.