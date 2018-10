Cinq jours de courses de pirogues à voiles dès ce week-end

Rédaction web

La Holopuni Va’a Hawaiki Nui Voyage est une course de pirogues à voile en haute mer qui se tiendra du 14 au 20 octobre entre les îles de Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora Bora. Pour cette 9édition, plusieurs équipages étrangers participeront. Hawaii, berceau du renouveau de la pirogue à voile, nous envoie deux équipages.Les pirogues utilisées sont de type holopuni, une pirogue à double balancier avec trois membres d’équipage. Cette pirogue est propulsée par le vent et à la force des bras. Seule une rame non fixée est autorisée pour barrer (pas de safran). Pour les organisateurs, l’association Va’a Ta’ie Tautoru, ce voyage se veut un renouement avec les périples entrepris par nos ancêtres polynésiens qui voyageaient d’île en île en pirogue à voile. Bien que celles-ci soient construites avec des matériaux modernes, l’esprit de navigation en pirogue demeure.Ce challenge de 350 km à parcourir en cinq jours procure de fortes sensations émotionnelles et physiques. Cinq étapes sont en mode course avec un cumul des résultats pour un classement final. Il y a un trophée pour le vainqueur de chaque étape. Deux journées hors course auront lieu pour sortir de la compétition et partager les sensations avec d’autres personnes : un raid aura lieu à Huahine et l’autre à Bora Bora.