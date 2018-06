Cinq choses à faire pour partir en vacances sereinement

1 – Signaler son départ



Avant de partir en vacances, il est possible de prévenir la gendarmerie. Les forces de l’ordre effectueront des rondes autour des logements inoccupés pour éviter que des voleurs ne s’y introduisent. Outre ce dispositif, d’autres choses sont à prévoir.



2 - Rester discret



Sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il vaut mieux éviter d’indiquer les dates de départ en congés et leur durée, précise la gendarmerie.



3 – Faire relever le courrier



Pendant les vacances, la gendarmerie recommande de demander à quelqu’un de confiance de venir relever le courrier si vous recevez le courrier chez vous. Du courrier laissé trop longtemps dans une boîte aux lettres pourrait éveiller les soupçons.



4 – Fermer correctement les fenêtres et les volets



Les forces de l'ordre préconisent de vérifier le bon état des fermetures de la maison. Il est important de "faire vivre" le logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type minuteur peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.



5 – Mettre les choses de valeurs en lieu sûr



Dans la mesure du possible, il est recommandé de ne pas laisser de grosses sommes d'argent dans l'habitation. Les bijoux, objets d'art et de valeurs doivent être placés en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites-les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection.