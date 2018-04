Cinekid : une première à guichet fermé

Rédaction web

Les enfants étaient nombreux à se presser dans une salle obscure samedi matin. 158 têtes brunes et blondes sont allées au cinéma Liberty pour la première de Cinékid. Le concept : le 7ème art rien que pour les enfants. Au programme : trois courts-métrages, un spectacle, un goûter et un long-métrage.A 8 heures, la file d’attente était déjà longue. Patricia Dybman, organisatrice de l’événement n’en espérait pas tant. Elle se réjouit :« J’espérais avoir charmé beaucoup d’enfants et de parents avec cette idée mais je n’imaginais pas avoir autant de monde pour la première. Je suis ravie. Voir 158 enfants dans une salle de 158 places, c’est quand même impressionnant. »A la sortie de la salle, les sourires s’affichaient sur les visages des enfants. Beaucoup pensaient déjà à la prochaine séance… comme les parents. Prochain rendez-vous : le 21 avril, même heure, même endroit.