Cinékid propose des séances de cinéma rien que pour les enfants

Rédaction web avec Jeanne Tinorua Tehuritaua

Profiter d'une séance de cinéma sans ses parents, ce sera désormais possible pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans dès le samedi 7 avril au cinéma Liberty. "Notre concept est complètement nouveau" précise Patricia Dybman, initiatrice de Cinékid.Le concept est simple : Moyennant 1500F, les enfants assistent comme des grands aux séances de cinéma qui durent une matinée entière et sont encadrées par une équipe de 5 à 6 personnes titulaires du BAFA. Les parents déposent leurs enfants dès 8h45 au cinéma Liberty et les récupèrent en fin de séance. Ils peuvent donc profiter d'une matinée sans leurs enfants, en toute sérénité.Cinékid proposera aux enfants des séances un samedi sur deux, comprenant :- un court métrage (généralement un dessin animé)- une entracte avec une animation spectacle- la projection d'un long-métrage (des fictions, des films d'animation etc.)Le but de l'opération est d'initier les enfants au 7ème art et leur permettre d'apprécier un film ailleurs que sur le petit écran ou leur tablette et smartphone. Et pour faire profiter le plus grand nombre, Cinékid Tahiti invitera une fois par an, durant les fêtes de Noël, les enfants des quartiers défavorisés de Tahiti, à une séance gratuite.