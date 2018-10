Cinékid, ou quand les enfants ont leur propre séance de ciné…

Rédaction Web avec Thierry Teamo

Rires et cris de joie au programme, ce samedi matin au cinéma Liberty. Une fois par mois, l’établissement organise Cinékid Tahiti, des séances de cinéma rien que pour les enfants, "sans les parents", précise-t-on. Et cette fois-ci, Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018, et Nani le clown étaient même de la partie, ce qui n’a pas été sans déplaire à la cinquantaine d’enfants présents.Mis en place au mois de mai par la société Pacific Films, en partenariat avec Patricia Dybman, afin de promouvoir le cinéma en salle auprès des enfants de 6 à 14 ans, "ce concept nous permet de faire vivre le cinéma le samedi matin et de proposer quelque chose de différent aux enfants", explique Bryan Hickson, le directeur de Pacific Films.Pendant près de 3 heures, les enfants sont divertis par une petite série de courts-métrages animés, une animation-spectacle, un goûter, puis un film long-métrage. Et pour cette séance, les petits ont eu l’opportunité de voir en avant-première le film Dilili à Paris, du réalisateur de Kirikou, Michel Ocelot, dont la sortie en salle est prévue dans deux semaines.