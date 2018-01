Ciné Nui sur le tapis rouge des Golden Globes

Photo : Oprah Winfrey et Ramzi Malouki

Crédit : Ramzi Malouki



Au sommaire de cette spéciale, Ramzy vous propose de rencontrer sur le tapis rouge les plus grande stars de la planète cinéma et télévision : Sharon Stone, Jessica Biel, Meryl Streep ou encore Oprah Winfrey. Membre votant des Golden Globes et représentant la Polynésie Française au sein du jury, Ramzi vous offrira un accès unique dans les coulisses de la cérémonie. Et en bonus : une interview de la première Polynésienne ambassadrice des Golden Globes : Simone Garcia Johnson, la fille de Dwayne Johnson.



Stars, paillettes, people. Rendez vous avec le meilleur d’Hollywood, cinéma et série télé. Ciné Nui, spéciale Golden Globes, c’est en exclusivité sur TNTV.



Magazine présenté par Ramzi Malouki