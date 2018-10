Ciné Nui spécial Halloween, 1e partie

Crédit photo : Ramzy Malouki



CINE NUI vous prépare à la fête la plus terrifiante….et la plus fun de l’année. Potirons, déguisements, et cinéma. avec en grande star Predator, le remake. Ramzy Malouki était à la première du film. La première version a vu le jour en 1987, réalisée par John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger en tête d'affiche. Des décennies plus tard, le réalisateur Shane Black a fait un double pari : respecter les fans du 1er Predator tout en offrant quelque chose de complètement différent.



Toujours dans l'esprit d'halloween, visitez un cimetière pas comme les autres : le Hollywood Forever Cemetery. Pour ceux qui aiment les zombies, reportage dans une boutique unique au monde. le zombie apocalypse store. Sans oublier, bien sûr, les films de Halloween. il y en aura pour tout les goûts.



Magazine présenté par Ramzy Malouki