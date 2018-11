Ciné Nui : spécial cinéma d'évasion

Crédit photo : Ramzi Malouki



Dans le prochain CINE NUI, cinéma d’aventure, cinéma d’action, cinéma d’évasion. Nous serons sur la première de case noisette et les 4 royaumes. On parlera de ce film. On parlera aussi de la nouvelle version de Robin des bois avec Taron Egerton….le realisateur Steve McQueen sera avec nous, son nouveau film les veuves, avec Viola Davis sort en salles. et nous ferons le tour des autres sortie, avec "THE GRINCH, sans oublier notre hommage au papa de Spider-man, Stan Lee, disparu il y a quelques semaines.

Magazine de Ramzi Malouki