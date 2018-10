Ciné Nui spécial Halloween, 2e partie

Crédit photo : Ramzy Malouki



Ramzy vous avait promis une émission de nuit pour le 2ème volet de la spéciale Halloween. A la veille de la nuit la plus terrifiante de l’année, CINE NUI fait le tour des attractions d’Halloween les plus cèlèbres de Los Angeles. Vous ferez connaissance avec les creatures de Haunted Hayride, les acrobats de Dark Harbor, les monstres de Knotts Berry Farm sans oublier les incontournables labyrinthes de Halloween Horror night. Rendez-vous également avec le cinéma et la sortie de Halloween. Ramzy a couvert la première de cette suite avec Jamie Lee Curtis. Et en bonus, pour les fans de la série The walking Dead, les équipes de CINE NUI etaient à la projection spéciale du 1er episode de la saison 9.

Prêt pour Halloween ? rendez vous dans CINE NUI pour une spéciale de nuit.



Magazine présenté par Ramzy Malouki