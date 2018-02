Ciné Nui spécial Black Panther

Photo : Chadwick Boseman alias Black Panther

Black Panther a son propre film, et vous serez sur la première. Du thriller également au programme, avec une série télé qui fait le buzz. Il s'agit de "L’Aliéniste" avec Daniel Bruhl. Fans de Van Damme et du cultissime "Kickboxer," "Ciné Nui" a une bonne nouvelle. La franchise est de retour. Un an apres "Kickboxer : Veangance", voici "Kickboxer : Retaliation". Ce sera l’occasion de faire connaissance avec celui qui a repris le flambeau. Il est canadien, francophone, ex-cascadeur et hyper sympa. Alain Moussi sera dans "Ciné Nui". Super héros, kickboxing, thrillers, c'est le sommaire de votre magazine.





Magazine présenté par Ramzi Malouki