Ciné Nui : les sorties ciné des vacances, la suite

Crédit photo : Ramzi Malouki

Cette semaine, on continue à vous proposer notre sélection de films, qui sortir sortir bientôt. Commençons avec "Mile 22", un thriller réalisé par Peter Berg avec Mark Wahlberg.



"Blackkklansman" de Spike Lee a recu un prix au Festival de Cannes. Parmi le casting, John David Washington, le fils de la légende Denzel Washington. Il nous en dit plus sur le film.



Nous vous parlerons aussi de Boots Riley. Très connu dans le milieu du hip-hop, ce rappeur est un militant politique. Il a choisi de critiquer son pays, les Etats-Unis. il a écrit et realisé "Sorry to bother you".



Rencontre exlcusive avec Andy Serkis, le spécialiste de la “performance capture”. Il va nous parler de "Mowgli", son adaptation du "Livre de la jungle." Il réalise ce film, et joue le rôle de l’ours Baloo. Le film est différent du dessin animé de Disney qui est sortie en 1968.





Magazine présenté par Ramzi Malouki