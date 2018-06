Ciné Nui : les sorties ciné des vacances (1e partie)

Crédit photo : Ramzi Malouki

Direction Los Angeles où nous retrouvons Ramzi Malouki. A l'approche des vacances scolaires, de nombreux blockbusters sont attendus dont le 2e volet des "Indestructibles". Un film qui fera plaisir aux petits comme aux grands. Ciné Nui était présent sur la tapis rouge de la première pour recueillir les impressions du réalisateur et des membres du casting. On change de registre pour une comédie d'espionnage : "L'espion qui m'a larguée" sur les écrans en août. Un buddy movie au féminin mené par Mila Kunis et Kate McKinnon. Découvrez les interviews des actrices. Et du basket au cinéma avec "Uncle Drew" avec en tête d'affiche Shaquille O'Neil et Lil Rel Howery, peut-être le futur Eddie Murhy. Zoom.



Magazine présenté par Ramzi Malouki