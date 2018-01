Ciné Nui : les oubliés des Golden Globes

Photo : Jake Gyllenhaal et Ramzi Malouki

Crédit : Ramzi Malouki



La 75e cérémonie des Golden Globes approche à grand pas. Elle se tiendra à l'hôtel Beverly Hilton à Beverly Hills en Californie et sera animée cette année par Seth Meyers. Elle récompensera les films et séries diffusées en 2017. Les plus grandes Stars du monde du cinéma et de la télé fouleront le tapis rouge pour la soirée la plus glamour de l'année.



En attendant de savoir qui recevront les prix et quelles stars seront les mieux habillées, Ciné Nui fait le point sur les oubliés de la cérémonie. Pendant que certains savourent leur nomination et leur victoire aux Golden Globes, d’autres se demandent encore comment ils ont pu louper le coche. Ciné Nui leur rend hommage cette semaine. Salma Hayek, Jake Gyllenhaal, Craig Gillepsie, Kenneth Branagh, Katherine Bigelow, ... tous auraient mérité au moins une nomination.



Les oubliés des Golden Globes, ce sera dans le prochain Ciné Nui.





Magazine présenté par Ramzi Malouki