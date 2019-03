Ciné Nui : les femmes à l'honneur

Patty Jenkins et Ramzy Malouki © RamzyMalouki



Les femmes sont à l’honneur dans le prochain Ciné Nui avec une étoile pour Taraji P Henson, ainsi q 'un nouveau film What men want Découvrez les images. Patty Jenkins a profité d’une pause entre Wonder Woman et sa suite pour produire et réaliser une mini-série. Elle nous parlera de I am the night. Parmi les sorties US de la semaine, nous avons choisi Miss Bala, un film mis en scène par Katherine Hardwicke, avec Gina Rodriguez. C’est le meilleur de l’actualité hollywoodienne.



Magazine de Ramzy Malouki