Ciné Nui : les actrices en lice pour l'Oscar

Crédit photo : Ramzi Malouki



Cette semaine, Ramzi Malouki nous propose une sélection des actrices qui pourraient se retrouver en lice pour l’Oscar. A l’affiche du film « Ben is back », Julia Roberts fait face au retour de son fils, jeune homme perturbé et ancien toxicomane. Des retrouvailles qui s’annoncent difficiles pour la mère de famille. Parmi les autres candidates pour la statuette suprême, Melissa McCarthy dans un rôle dramatique, l'incontournable Viola Davis, héroïne du thriller "Les veuves" et Lady Gaga. Dans « A star is born », cette dernière joue le rôle d’une jeune chanteuse très prometteuse qui rencontre une star de country interprétée par Bradley Cooper, également réalisateur du film. Un film qui fait déjà le buzz. Découvrez les images dans Ciné Nui sur TNTV.



Magazine de Ramzi Malouki