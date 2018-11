Ciné Nui : les acteurs en lice pour l'Oscar

Crédit photo : Ramzy Malouki



Pendant 10 ans, on a pris l'habitude de voir son visage dans des seconds rôles et puis il y a eu "Mr robot". Pour ce rôle, Rami Malek a obtenu l'Emmy du meilleur acteur dans un rôle dramatique. Un véritable tournant pour l'acteur, qui est à l'affiche du biopic sur Freddy Mercury : "Bohemian Rhapsody". Ramzi l'a interviewé.



Autre acteur pressenti pour obtenir , Bradley Cooper interprète une ancienne star de la country dans le remake "A star is born"; avec la star de la pop Lady Gaga. Un projet audacieux dont il nous parle devant la caméra de "Ciné Nui". La liste des acteurs bien côtés continue avec Robert Redford, Viggo Mortensen, Timothée Chalamet et Christian Bale.



Magazine présenté par Ramzi Malouki