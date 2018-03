Ciné Nui : le meilleur des Oscars

Crédit photo : Ramzi Malouki



Votre magazine « Ciné Nui » vous offre les meilleurs moments avec les favoris et les outsiders dans les catégories reines : meilleur film, meilleurs acteurs et actrices. Vous découvrirez aussi les coulisses de la soirée et serez surpris de voir que Kobe Bryant, la super star de la NBA est nommé pour un Oscar. Ramzi vous dira pourquoi… Tout ce qu’il faut savoir sur la 90ème édition des Academy Awards, c’est dans « Ciné Nui »,



Magazine présenté par Ramzi Malouki