Ciné Nui : la diversité triomphe aux Oscars

Magazine présenté par Ramzi Malouki



Nous sommes toujours dans la course aux Oscars. Cette semaine, Ramzi Malouki vous propose un dossier complet sur les NAACP Image Awards, les prix remis par l'association internationale des gens de couleurs, la National Association for the Advancement of Colored People. Chaque année, ils honorent les meilleurs films, musiques, livres, émissions et les meilleurs professionnels de la communauté afro-américaine.



Zoom sur Dev Patel et Nicole Kidman qui jouent dans "Lion". Le film raconte l’histoire de Saroo, un petit garçon qui vit en Inde avec sa mère, son frère Guddu et sa petite soeur.



On parlera également de Viola Davis, qui partage l'affiche avec Denzel Washington dans "Fences".



Viola Davis et Nicole Kidman concourent toutes les deux pour l'Oscar de la "Meilleure actrice dans un second rôle".



Réalisé par Tavaka Tairapa