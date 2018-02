Ciné Nui en route pour les Oscars, la suite

Photo : Ramzi Malouki et Timothee Chalamet, franco américain nommé comme meilleur acteur

Crédit : Ramzi Malouki



Après les réalisateurs, nous allons parler cette semaine des acteurs. Le plus jeune nommé pour les Oscars s’appelle Timothée Chalamet. Il a 22 ans. Devant la caméra, il nous parle de sa vie, de sa carrière qui commence bien, et bien sûr de son film "Call me by your name" pour lequel il est nommé . Elle est sa partenaire, mais dans un autre film, "Lady bird". Saoirse Ronan est à peine plus âgée, 23 ans, et c’est pourtant sa troisième nomination aux Academy Awrds. rRencontre avec l’actrice irlandaise. Il y aura aussi le grand favori pour ces Oscars : Gary Oldman. N’oublions pas l’Australienne Margot Robbie qui pourrait bien créer la surprise. On vous dira pourquoi. En route pour les Oscars, 2eme partie. c'est dans "Ciné Nui" sur TNTV





Magazine présenté par Ramzi Malouki