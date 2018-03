Ciné Nui en route pour les Oscars, 1ère partie

Photo : Guillermo Del Toro

Crédit : Ramzi Malouki



Pour ce premier magazine dédié aux Oscars 2018, zoom sur les 9 nommés pour la catégorie reine, celle du meilleur film. Rencontre avec les producteurs : Jason Blum pour "Get out", Spielberg pour "The Post". Steven Spielberg qui n’est pas nommé pour l’Oscar de la mise en scène.

Qui sont ces réalisateurs en lice pour cette statuette ? Ils s'appellent Greta Gerwig, Jordan Peele, Christopher Nolan, Guillermo del Toro et Paul Thomas Anderson. Nous évoquerons également les favoris pour l’Oscar du meilleur film étranger. Rencontre avec Ziad Doueiri, nommé pour "L’Insulte", Zied qui retrouve L.A., la ville où il a étudié et travaillé, entre autres avec Quentin Tarantino. En route pour les Oscars 1ère partie. c'est dans CINE NUI sur TNTV







Magazine présenté par Ramzi Malouki