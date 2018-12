Ciné Nui en route pour les Golden Globes

© Ramzi Malouki



Organisée par la Hollywood Foreign Press Association, la 76ᵉ cérémonie des Golden Globes aura lieu le 6 janvier et récompensera les films et séries diffusés en 2018, ainsi que les professionnels s'étant distingués. Elle sera animée par Sandra Oh et Andy Samberg. A cette occasion, Ramzi Malouki fait le point sur les nominés. Bradley Cooper, Rami Malek, Willem Dafoe, Lucas Hedges, Michael Douglas.... ils vous donnent tous rendez-vous dans Ciné Nui.



Magazine de Ramzi Malouki