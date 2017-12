Ciné Nui en route pour les Golden Globes

Crédit photo: Ramzi Malouki



La saison repart sur les chapeaux de roues sur TNTV avec un magazine dédié aux Golden Globes. Ramzi Malouki, votre correspond aux Etats Unis vous propose de découvrir les nominés.



Interviews des plus grandes Stars, Sharon Stone, Gary Oldman excellent dans le biopic sur Winston Churchill, le réalisateur Guillermo del Toro avec "La forme de l'eau", Mariah Careh. Ils sont tous là dans Ciné Nui.



Nous parlerons David E. Kelley "Ally McBeal" et "Practice" et Ryan Murphy "Feud", deux scénaristes qui ont la côte aux Golden Globes.





Magazine présenté par Ramzi Malouki