Ciné Nui en route pour Noël

Crédit photo : Ramzi Malouki



Ramzi vous offre une ambiance de fête version Hollywoodienne avec la parade de Noel de Los Angeles. Ce n'est pas tout. Ciné Nui vous emmène également à New-York au Rockfeller Center avec son traditionnel sapin et concert de Noel.



Cette semaine, zoom sur tous ces films qui font du bien, les feel good movies qui sortent en salles. Ramzi a couvert la première de "Jumanji : bienvenue dan la Jungle", avec Jack Black et Dwayne Johnson, alias Le Rock.



Vous ferez connaissance avec le jeune Jacob Tremblay, un jeune acteur au charisme étonnant. Il est a l'affiche de "Wonder", aux côtés de Julia Roberts et Owen Wilson. Egalement au programme : le dessin animé le plus adorable de l'année : "Ferdinand". on fera le plein de stars…..rendez vous dans CINE NUI sur TNTV.





Magazine présenté par Ramzi Malouki